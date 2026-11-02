Nakoda Group of Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nakoda Group of Industries hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 105,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 147,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at