Nakoda Group of Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nakoda Group of Industries hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 83,1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at