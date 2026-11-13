Nakornthai Strip Mills verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nakornthai Strip Mills stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nakornthai Strip Mills -0,010 THB je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,79 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,66 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at