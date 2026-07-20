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20.07.2026 06:31:29
Nalin Lease Finance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nalin Lease Finance hat am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 1,70 INR. Im letzten Jahr hatte Nalin Lease Finance einen Gewinn von 1,41 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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