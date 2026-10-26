Nalin Lease Finance legte Quartalsergebnis vor

Nalin Lease Finance ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nalin Lease Finance die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 INR. Im Vorjahresviertel hatte Nalin Lease Finance 1,16 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 18,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at