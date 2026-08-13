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13.08.2026 06:31:29
Nalnet Communications stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nalnet Communications hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23,94 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 2,50 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nalnet Communications 2,29 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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