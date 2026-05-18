Nalnet Communications verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nalnet Communications hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 31,45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 32,49 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,56 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nalnet Communications einen Umsatz von 2,37 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 94,12 JPY. Im Vorjahr hatte Nalnet Communications 44,70 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9,93 Milliarden JPY – ein Plus von 16,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Nalnet Communications 8,54 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at