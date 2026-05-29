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29.05.2026 06:31:29
Nalwa Sons Investments vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Nalwa Sons Investments präsentierte am 28.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 10,72 INR. Im letzten Jahr hatte Nalwa Sons Investments einen Gewinn von -51,490 INR je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Nalwa Sons Investments mit einem Umsatz von insgesamt 273,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -295,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 192,56 Prozent gesteigert.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 110,37 INR gegenüber 89,54 INR im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat Nalwa Sons Investments im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 16,24 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 981,61 Millionen INR. Im Vorjahr waren 1,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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