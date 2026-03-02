Nam Cheong stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nam Cheong hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 SGD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,710 SGD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Nam Cheong 53,3 Millionen SGD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52,2 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,210 SGD beziffert, während im Vorjahr 0,690 SGD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 5,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 189,09 Millionen SGD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 200,00 Millionen SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at