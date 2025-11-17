|
Nam Cheong stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nam Cheong hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,04 SGD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,040 SGD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,54 Prozent auf 51,9 Millionen SGD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,3 Millionen SGD in den Büchern gestanden.
