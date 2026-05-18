Nam Cheong zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nam Cheong hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 SGD, nach 0,020 SGD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nam Cheong im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38,0 Millionen SGD. Im Vorjahresviertel waren 35,3 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at