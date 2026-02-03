Nam Kwang Engineering Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nam Kwang Engineering Construction hat am 02.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,67 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Nam Kwang Engineering Construction -42,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 90,08 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 125,01 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurden 528,96 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nam Kwang Engineering Construction 631,00 KRW je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Nam Kwang Engineering Construction im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 29,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 357,45 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 504,25 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at