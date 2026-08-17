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17.08.2026 06:31:29
Nam Kwang Engineering Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nam Kwang Engineering Construction hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 144,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 274,00 KRW je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nam Kwang Engineering Construction in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 80,30 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 98,34 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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