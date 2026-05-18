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18.05.2026 06:31:29
Nam Kwang Engineering Construction gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nam Kwang Engineering Construction lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 363,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 222,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 82,11 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nam Kwang Engineering Construction 81,44 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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