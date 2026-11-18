Nam Kwang Engineering Construction veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 252,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 25,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,30 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 87,59 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at