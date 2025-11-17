Nam Kwang Engineering Construction: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nam Kwang Engineering Construction hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 25,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 149,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nam Kwang Engineering Construction 87,59 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 112,59 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at