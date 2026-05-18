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18.05.2026 06:31:29
Nam Sung: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Nam Sung hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1400,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nam Sung ein EPS von 20,00 KRW je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,05 Prozent auf 18,49 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,89 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
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