Nam Sung gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nam Sung hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 18,34 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 243,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 21,15 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,89 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 104,530 KRW vermeldet. Im Vorjahr waren 142,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 77,54 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 74,58 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at