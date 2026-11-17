|
17.11.2026 06:31:28
Nam Sung hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nam Sung hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Nam Sung vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 775,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -400,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 20,98 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,78 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Verlusten
An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag nach unten.