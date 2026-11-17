Nam Sung hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Nam Sung vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 775,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -400,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 20,98 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,78 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at