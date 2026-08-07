Nam Sung hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nam Sung hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 652,99 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -376,920 KRW erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,62 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 18,72 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at