17.08.2026 06:31:29

Nam Tai Property stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nam Tai Property hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nam Tai Property 0,140 USD je Aktie generiert.

Nam Tai Property hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 65,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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