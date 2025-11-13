Nama Chemicals Company Bearer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nama Chemicals Company Bearer hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -2,62 SAR. Ein Jahr zuvor waren -2,040 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 53,56 Prozent zurück. Hier wurden 44,8 Millionen SAR gegenüber 96,4 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at