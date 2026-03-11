Namchow Food Group (Shanghai) A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Namchow Food Group (Shanghai) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Namchow Food Group (Shanghai) A 796,7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 854,5 Millionen CNY umgesetzt worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,100 CNY gegenüber 0,480 CNY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Namchow Food Group (Shanghai) A im vergangenen Geschäftsjahr 3,05 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Namchow Food Group (Shanghai) A 3,15 Milliarden CNY umsetzen können.

