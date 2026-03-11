|
11.03.2026 06:31:29
Namchow Food Group (Shanghai) A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Namchow Food Group (Shanghai) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Namchow Food Group (Shanghai) A 796,7 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 854,5 Millionen CNY umgesetzt worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,100 CNY gegenüber 0,480 CNY je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite hat Namchow Food Group (Shanghai) A im vergangenen Geschäftsjahr 3,05 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Namchow Food Group (Shanghai) A 3,15 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.