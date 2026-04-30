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30.04.2026 06:31:29
Namchow Food Group (Shanghai) A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Namchow Food Group (Shanghai) A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,01 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Namchow Food Group (Shanghai) A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 CNY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Namchow Food Group (Shanghai) A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 766,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 789,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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