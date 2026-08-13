Namchow Food Group (Shanghai) A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Namchow Food Group (Shanghai) A lud am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 700,0 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 765,5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at