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13.08.2026 06:31:29
Namchow Food Group (Shanghai) A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Namchow Food Group (Shanghai) A lud am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Umsatz wurde auf 700,0 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 765,5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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