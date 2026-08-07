NAMCO BANDAI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NAMCO BANDAI hat am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 79,73 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 59,22 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat NAMCO BANDAI mit einem Umsatz von insgesamt 328,49 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at