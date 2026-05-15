NAMCO BANDAI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NAMCO BANDAI hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 39,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 346,00 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 285,85 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 217,49 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte NAMCO BANDAI 197,88 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 241,51 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1 348,25 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at