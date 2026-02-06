NAMCO BANDAI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NAMCO BANDAI hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 55,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 73,33 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 358,43 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 344,27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at