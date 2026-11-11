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11.11.2026 06:31:29
NAMCO BANDAI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NAMCO BANDAI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 75,41 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NAMCO BANDAI ein EPS von 62,69 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NAMCO BANDAI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 399,98 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 343,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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