NameSilo Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NameSilo Technologies ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NameSilo Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 18,8 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NameSilo Technologies 16,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at