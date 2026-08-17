|
17.08.2026 06:31:29
Namhae Chemical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Namhae Chemical stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 186,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 208,00 KRW je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Namhae Chemical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 504,93 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 426,19 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX startet etwas fester -- DAX mit Startgewinnen auf Sicht neuer Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der ATX startet mit einem leichten Plus in den Handel. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. Käufer prägen zum Wochenstart auch den Markt in Fernost.