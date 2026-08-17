Namhae Chemical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Namhae Chemical stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 186,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 208,00 KRW je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Namhae Chemical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 504,93 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 426,19 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at