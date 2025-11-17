Namhae Chemical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Namhae Chemical veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 213,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Namhae Chemical 6,00 KRW je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 360,33 Milliarden KRW gegenüber 323,80 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at