Namhae Chemical hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 49,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Namhae Chemical 213,00 KRW je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Namhae Chemical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 463,51 Milliarden KRW im Vergleich zu 360,33 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at