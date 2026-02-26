Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
26.02.2026 08:00:00
Namhafte Awards zum Jahresauftakt für BMW Modelle.
Starker Jahresauftakt bei renommierten Wahlen: Drei BMW Modellreihen belegen bei „Best Cars“ von „auto motor und sport“ erste Plätze. Vier BMW Modelle setzen sich beim „What Car? Car of the Year Award“ 2026 durch. Es ist die Fortsetzung einer Siegesserie bei Wahlen in Deutschland und international. Awards für viele verschiedene Modellreihen unterstreichen das ausgewogene Angebotsprogramm. Dabei ragt der BMW iX3 heraus. Das erste Modell der Neuen Klasse ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
