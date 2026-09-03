TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
03.09.2026 08:04:40
Namibia: TotalEnergies Completes its entry as Operator into PEL83 license, holding the giant Mopane discovery
Paris, September 3, 2026 – TotalEnergies announces the completion of the transaction concluded with Galp in December 2025, by which:Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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