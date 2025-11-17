Namsun Aluminium: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Namsun Aluminium präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Namsun Aluminium hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 28,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 66,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 53,56 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60,68 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at