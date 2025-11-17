|
17.11.2025 06:31:29
Namsun Aluminium: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Namsun Aluminium präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Namsun Aluminium hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 28,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 66,00 KRW je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 53,56 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60,68 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street zeigt sich richtungslos. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.