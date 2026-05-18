Namsun Aluminium präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Namsun Aluminium hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 71,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 63,12 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,68 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at