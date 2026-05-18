|
18.05.2026 06:31:29
Namsun Aluminium präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Namsun Aluminium hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 71,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 63,12 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,68 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!