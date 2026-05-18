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18.05.2026 06:31:29
Namsun Aluminium präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Namsun Aluminium hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 8,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Namsun Aluminium 51,00 KRW je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 63,12 Milliarden KRW, gegenüber 63,68 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,88 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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