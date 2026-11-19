Namsun Aluminium hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 79,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Namsun Aluminium ein EPS von -29,000 KRW je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Namsun Aluminium mit einem Umsatz von insgesamt 63,61 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,56 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 18,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at