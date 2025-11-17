Namsun Aluminium: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Namsun Aluminium hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Namsun Aluminium vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 68,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 86,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 53,56 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 11,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 60,68 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at