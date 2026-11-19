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19.11.2026 06:31:28
Namsun Aluminium: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Namsun Aluminium hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 99,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -29,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Namsun Aluminium in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 63,61 Milliarden KRW im Vergleich zu 53,56 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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