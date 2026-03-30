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30.03.2026 06:31:29
NamSys präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NamSys veröffentlichte am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,02 CAD gegenüber 0,030 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat NamSys im vergangenen Quartal 2,1 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NamSys 1,9 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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