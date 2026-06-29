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29.06.2026 06:31:29
NamSys veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
NamSys hat am 26.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 2,1 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,0 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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