11.11.2025 06:31:28
Namura Shipbuilding: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Namura Shipbuilding hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52,30 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Namura Shipbuilding ein EPS von 66,18 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,12 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,52 Milliarden JPY umgesetzt.
