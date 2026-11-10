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10.11.2026 06:31:29
Namura Shipbuilding stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Namura Shipbuilding ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Namura Shipbuilding die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 67,97 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 52,30 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,09 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 36,12 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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