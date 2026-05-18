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18.05.2026 06:31:29
Namyang Dairy Products gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Namyang Dairy Products hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 801,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Namyang Dairy Products einen Gewinn von 148,00 KRW je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Namyang Dairy Products im vergangenen Quartal 225,17 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Namyang Dairy Products 215,61 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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