Namyang Dairy Products hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Namyang Dairy Products hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 198,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 107,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Namyang Dairy Products 258,04 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 232,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at