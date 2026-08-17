Namyang Dairy Products informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Namyang Dairy Products äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 199,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 114,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Namyang Dairy Products hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 258,04 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 232,09 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at