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18.05.2026 06:31:29
Namyang Dairy Products stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Namyang Dairy Products hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 803,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Namyang Dairy Products 152,00 KRW je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 225,17 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 215,61 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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