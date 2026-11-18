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18.11.2026 06:31:28
Namyang Dairy Products stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Namyang Dairy Products hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 173,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 263,00 KRW je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 257,64 Milliarden KRW gegenüber 237,49 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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